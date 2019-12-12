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حوادث

وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات.

وهما حفيدا وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق اللواء محسن النعماني، وأبناء شقيقة الإعلامية الدكتورة نرمين النعمانى بالتليفزيون المصرى Nile Tv، ومستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.

وذكر أن سبب الوفاة حريق نتج ماس الكهربائي، من شاحن الموبايل بغرفتهما.

وأعلن الأب على صفحة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ان صلاة الجنازة عل الطفلين ستقام اليوم مسجد مصطفى محمود اليوم الخميس 12 ظهرًا.
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
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