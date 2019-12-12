وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات.





وهما حفيدا وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق اللواء محسن النعماني، وأبناء شقيقة الإعلامية الدكتورة نرمين النعمانى بالتليفزيون المصرى Nile Tv، ومستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.





وذكر أن سبب الوفاة حريق نتج ماس الكهربائي، من شاحن الموبايل بغرفتهما.



