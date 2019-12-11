في أقل من ثوانٍ.. 5 حيل مجربة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

5 أطعمة يساعد تناولها بشكل مستمر فى التخفيف من احتقان الجيوب الانفية التى تزداد أعراضها المزعجة مع كثرة الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.
1- الجنزبيل
يساعد على تخفيف المخاط وانسداد الانف والتخلص من احتقان الأنف ..
2- الثوم
يحد من احتقان الأنف لما له خصائص مضادة للفيروسات و للفطريات التى تحارب عدوى الجهاز التنفسي.
3- زيت الكافور
يحتوى على مواد مضادة للالتهابات إستنشاقه يساعد على التخفيف من الاحتقان بنسبة كبيرة
4- التوابل الحار..
يساعد تناول التوابل الحارة فى تحسين تدفق المخاط في أنفك وتدفئة أغشية أنفك وزيادة تدفق تدفق الدم فيها.
5- الحلبة
تخفف من احتقان الأنف لأن الحلبة مضادة للالتهابات وتخفف المخاط.