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مرأة

في أقل من ثوانٍ.. 5 حيل مجربة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
جيوب انفيه
جيوب انفيه
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لمياء الياسين
5 أطعمة يساعد تناولها بشكل مستمر فى التخفيف من احتقان الجيوب الانفية التى تزداد أعراضها المزعجة مع كثرة الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد. 


1- الجنزبيل 

يساعد على تخفيف المخاط وانسداد الانف والتخلص من احتقان الأنف ..

2- الثوم

يحد من احتقان الأنف لما له خصائص مضادة للفيروسات و للفطريات التى تحارب عدوى الجهاز التنفسي.

3- زيت الكافور

يحتوى على مواد مضادة للالتهابات إستنشاقه يساعد على التخفيف من الاحتقان بنسبة كبيرة


4- التوابل الحار..

يساعد تناول التوابل الحارة فى تحسين تدفق المخاط في أنفك وتدفئة أغشية أنفك وزيادة تدفق تدفق الدم فيها.

5- الحلبة 

تخفف من احتقان الأنف لأن الحلبة مضادة للالتهابات وتخفف المخاط.
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