في أقل من ثوانٍ.. 5 حيل مجربة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

5 أطعمة يساعد تناولها بشكل مستمر فى التخفيف من احتقان الجيوب الانفية التى تزداد أعراضها المزعجة مع كثرة الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.









1- الجنزبيل





يساعد على تخفيف المخاط وانسداد الانف والتخلص من احتقان الأنف ..





2- الثوم





يحد من احتقان الأنف لما له خصائص مضادة للفيروسات و للفطريات التى تحارب عدوى الجهاز التنفسي.





3- زيت الكافور





يحتوى على مواد مضادة للالتهابات إستنشاقه يساعد على التخفيف من الاحتقان بنسبة كبيرة









4- التوابل الحار..





يساعد تناول التوابل الحارة فى تحسين تدفق المخاط في أنفك وتدفئة أغشية أنفك وزيادة تدفق تدفق الدم فيها.





5- الحلبة



