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فن

محمد رمضان يسدل الستار عن أغنيته الجديدة رايحين نسهر والجمهور: هتكسر الدنيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
شوق الفنان محمد رمضان جمهوره بجزء من أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر محمد رمضان فيديو وهو يغني جزءا من الأغنية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام والتي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيه.

وانهالت عليه التعليقات من متابعية وجاءت بين" حلوة اوي ثقة في الله نجاح بإكتساح" و "يا رمضان ياجامد" و " المفروض تنزل قبل رأس السنه" و "عالمي" و " الاغنية دي هتاكل الجو"و " هتكسر الدنيا بالاغنية دي".

يذكر أن الفنان "محمد رمضان" يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
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