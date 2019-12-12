وفاة الممثل الكندي ريتشارد إيستون عن عمر ناهز 86 عاما

توفى الممثل الكندي ريتشارد إيستون عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مشوار طويل ومتميز فاز خلاله بالعديد الجوائز فى مقدمتها جائزة "تونى" عن أدائه في فيلم "اختراع الحب".



وقد وضع تمثال للفنان الراحل فى قاعة مشاهير المسرح فى لندن فى عام 2008.



وفي عام 2002، لعب إيستون دور البطولة فى فيلم وثائقي من ثلاثة أجزاء، وبين عامي 2005 و2011؛ ظهر إيستون باعتباره بنيامين فرانكلين فى سلسلة من الإعلانات ومقاطع الفيديو حول الماسونية، التي أنتجت جراند لودج في ماساتشوستس.



ولد ايستون في مونتريال في 22 مارس 1933، وظهر في عام 1957 في أول ثلاث مسرحيات له في برودواي للمنتج جون هاوسمان - التدبير للقياس، ترويض النمرة (من إخراج نورمان لويد) ودوقة مالفي، وحصل على مسرح عالمي كجائزة لدوره "السيد هاركورت" في "زوجة البلد".

