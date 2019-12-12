بتكلفة منخفضة.. إنتاج أول ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي



وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال "وفقا للتوقعات بانتهاء كميات البترول في خلال 42 سنه، وبعدها الغاز الطبيعي فإن التوجه للسيارات الكهربائية أصبح ضرورة حتمية".



وصرح أنه في خلال 18 شهرًا سيتم إنتاج الميكروباص (سي إن جي انجين)، لتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة.



بينما توقع المحص وجود شراكات جديدة في الفترة المقبلة مع مجموعة من الشركات للدخول في مشروعات مشتركة.

عقدت شركة إيجيبت أوتوموتيف قمتها السادسة تحت عنوان " تعميق الصناعة و رؤية الحكومة 2030”، بمشاركة واسعة من أطراف صناعة السيارات ومجتمع الأعمال ورؤساء الشركات المصرية والعاليمة المهتمة بالسوق المصرى وعدد من السفراء والخبراء الاجانب بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الآكثر إرتباطا بسوق السيارات .وقال «محمد اسماعيل المحص» رئيس الشركة العربية الامريكية للسيارات المملوكة للهيئة العربية للتصنيع بنسبة 51% وشركة دايملر كرايسلر بنسبة 49% خلال الجلسة الأولى، إن الشركة أنتجت اكثر من 110 الاف سيارة نقل بالإضافة إلى سيارات 4×4 لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج 8 براندات أخرى، ويتم حاليًا إنتاج نوعين سيارات هي جراند شروكي وتويوتا فورتشنر..وأضاف أن الشركة تبذل مجهودًا على مدار عام ونصف سيكلل بالنجاح بإنتاج ميكروباص يلائم التوجه الحكومي بتقليل استهلاك السولار نظرا لتأثيره على البيئة وارتفاع تكلفة الدعم، على أن تتمتع السيارة بجودة عالية ويتم مراعاة عوامل الأمان للمستهلك والسائق.وقال إن الهيئة تعتزم التعاون مع شركة جديدة لإنتاج الميكروباص الجديد العامل بالغاز الطبيعي ومن المقرر أن تعلن عن نتيجة المناقصة التي طرحتها في سبتمبر الماضي خلال شهر من الآن، وفقا للشروط التي وضعتها بأن يكون أساس الموتور يعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين ويمكن تحويله للغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات، قائلا: نعمل على ألا تكون التكلفة مرتفعة ولكن لم نستقر عليها حتى الآن.وكشف المحص على هامش القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، أن 11 شركة عالمية تقدمت للمناقصة بهدف مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في إنتاج الميكروباص مضيفًا، أن نسبة المكون المحلي ستكون 60% مقابل 40% للمكون الأجنبي.وكانت الهيئة العربية للتصنيع قد طرحت مناقصة في سبتمبر الماضي لإنتاج الميكروباص المدعم بمنظومة تشغيل الغاز الطبيعي في إطار دعم مشروعات الدولة التي ترتكز على توطين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالسوق المحلية وإحلال المركبات القديمة من بينها الميكروباص والميني باص.وقال المحص، إن الفترة المقبلة مهمة للغاية نظرا لاستغلال دعم الحكومة للسيارات من خلال تعميق الصناعات المغذية وفقا لاستراتيجية 2020.مستقبل السيارات الكهربائية