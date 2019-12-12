شاهد.. انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس السيسي

بدأت، منذ قليل، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.



وينطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى اليوم، الخميس، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".



ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.



وتعد إمكانيات القارة الإفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فـ القارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام 2030، إلى خمس سكان العالم.

