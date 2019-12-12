بشرى سارة.. تخفيض جديد في أسعار السلع التموينية

وصرح وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فى تصريحات اليوم، الخميس، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن تخفيض سعر المكرونة التى يتم توريدها لصالح الوزارة، وأنه سيتم توريد ‪10‬ آلاف طن مكرونة للوزارة معبأة زنة واحد كيلو جرام من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر الجارى، على أن تباع للمستهلك على بطاقات التموين بسعر ‪6900‬ قرشا للكيلو بدلا من ‪7300‬ قرش.





وقال إن هذه المبادرة تعد الثانية للغرفة، حيث سبق وطرحت الغرفة مبادرة بتوريد المكرونة معبأة لوزارة التموين زنة نصف كيلو جرام، فى حين أنه في هذه المبادرة سيتم توريد المكرونة بأكياس زنة واحد كيلو جرام وبأسعار مخفضة أيضا مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق.

أعلن النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المكرونة التى توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر ‪6900‬ قرش للكيلو بدلا ‪7300‬ قرشا للكيلو، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى تخفيف العبء على المواطنين.‏‪ ‬وأضاف النائب طارق حسانين أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون يقفون بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية، خاصة المكرونة، لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة التموينية.جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ووجدى المشد، نائب رئيس الغرفة، لطرح مبادرة الغرفة بهدف تخفيض أسعار سلعة المكرونة الموردة للوزارة.وأضاف أن أصحاب الشركات والمنتجين لديهم حرص كبير على تخفيض الأسعار من أجل تخفيف العبء على المواطنين وتحمل زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة أن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.