خطيبة محمد الشرنوبي.. 5 معلومات عن راندا رياض مديرة أعمال أنغام

فاجأ الفنان الشاب محمد الشرنوبى، جمهوره ومتابعيه بإعلان خطبته مساء أمس على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، ليتفاجأ كثيرون بالخبر لا سيما أنه جاء بعد فترة قليلة من فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ.



ونرصد في النقاط التالية 5 معلومات عن راندا رياض:



- بدأت العمل مع أنغام كـ مديرة أعمالها في عام 2017.

- حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد.

-حصلت على شهادة في إدارة الأعمال من كلية بيركلي للموسيقى.

- بدأت قصة حبها للفنان محمد الشرنوبي منذ عدة أشهر.

- في منتصف العشرينات من عمرها.

