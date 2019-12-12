آرسنال يبحث عن بطاقة التأهل أمام ستاندرليج بالدوري الأوروبي

يحل فريق آرسنال الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره ستاندرليج البلجيكي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.



ويدخل فريق آرسنال القاء بحثا عن الفوز أو التعادل على اقل تقدير، من أجل تخطي دور المجموعات.



على الجانب الآخر يطمح يدخل فريق ستاندرليج المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل العبور إلى درو الـ 32 من اليورباليج.



ويحتل فريق آرسنال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن آينتراخت فرانكفورت الألماني صاحب المركز الثالث، بينما يحل ستاندرلياج ثالثا بـ 7 نقاط، وفيتوريا البرتغالي رابعا بتقطتين.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدروي الأوروبي، فرانكفورت مع فيتوريا في نفس التوقيت.