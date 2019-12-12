لوائح وضوابط وهيكلة.. ظهور واختفاء قنوات.. صدى البلد يرصد تفاصيل بورصة الإعلام في 2019

قبل عام من الآن، ودَع المُشاهد المصري عام "٢٠١٨" بكل ما شهده من مفاجآت داخل الساحة الإعلامية، ليستقبل عامًا جديدًا لا يختلف كثيرًا عما سبقه.



ظهر المشهد الإعلامي المصري مع بداية ٢٠١٩، بدون عدد كبير من الإعلاميين المعهودين، ليحل مكانهم وجوه جديدة من شباب الإعلاميين، الذين أثبت بعضهم جدارتهم لينتهي العام بصعود معُظمهم لتصدر قيادة برامج توك شو رئيسية في أكثر من قناة فضائية كُبرى على الشاشات المصرية .



وغَلب على المشهد الإعلامي في مصر هذا العام عدد من الأحداث، اعتبرها البعض تهدف للإصلاح، خاصة بعد أنباء التطوير التي ظهرت ملامحها مؤخرًا، فضلًا عن صدور ضوابط البرامج من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومعاقبة بعض الإعلاميين اللذين أثاروا الرأي العام بتصريحاتهم، ولكنها انتهت بإغلاق واحد من كبرى القنوات الفضائية؛ بسبب ضعف عائدتها الإعلانية، وفقًا لما صرحت به إدارة القناة وقتها.



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المحطات التى مر بها الإعلام المصري منذ بداية العام حتى وقتنا هذا.



هيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات إعلام المصريين



بداية الأحداث كانت فى الأول من أبريل للعام الجارى، حيث أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات إعلام المصريين ودي ميديا.



وشمل القرار وقتها إصدر قرار بتشكيل لجنة تنفيذية عامة تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والأهداف، وكذلك إدارة الهيكلة المطلوبة في شركات المجموعة الخاصة بالقنوات الفضائية، واتخذت عدة قرارات كانت كالآتى:



تكليف حازم شفيق برئاسة القنوات العامة لشبكتي "أون" و"الحياة"، واستمرار سمير يوسف رئيسا لقنوات "سي بي سي"، واستمرار هشام سليمان رئيسا لقناة "دي إم سي" العامة، وتكليف ألبير شفيق مديرًا لقناة "إكسترا نيوز" مشرفًا على قنوات الأخبار بالمجموعة، وأيمن سالم رئيسا لقناة "أون سبورت"، ومحمد سمير مديرًا لقناة "سي بي سي سفرة"، كما تم إسناد إدارة قنوات الدراما التابعة للمجموعة ليسري الفخراني، وكذلك تكليف محمود مسلم بالإشراف على السياسة التحريرية والمحتوى السياسي في القنوات التابعة للمجموعة، وتكليف خالد مرسي منسقًا عامًا لقنوات "أون" و"الحياة".



تدشين منصة "Watch iT"



ومع بداية شهر مايو، أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، تدشين خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهي عبارة منصة رقمية للمحتوي الإعلامي باسم "Watch iT"، وهو الأمر الذى طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمي والخدمات الإعلامية الرقمية، ولذا كان إطلاق تلك المنصة الجديدة.



انطلاق قناة "تايم سبورت"



وقبيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وتحديدًا فى 25 مايو، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق أحدث قنواتها الرياضية "تايم سبورت"، لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.



إصدار ضوابط البرامج



ومع بداية شهر يونيو، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ضوابط البرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو، لتنظيم عملها، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي، يُعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية، وفقًا لبيان المجلس وقتها.



منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد



وفى شهر أغسطس الماضى، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة" حول بدانة النساء في مصر.



وكانت المذيعة ريهام سعيد أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة الحياة التليفزيونية إلى وقف برنامجها "صبايا الخير"، وجاء قرار الحظر وقتها على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.



إصدار لائحة الضوابط



وفى بداية شهر سبتمبر، نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة.



عودة لميس الحديدى



بعد مضي أكثر من عام على غياب الإعلامية لميس الحديدي عن الشاشة الصغيرة، أعلنت قناة "العربية" فى بداية شهر سبتمبر الماضى عودة المذيعة الشهيرة عبر شاشتها ببرنامج "القاهرة الآن" وانطلق البرنامج رسميا ابتداء من 20 أكتوبر المقبل.



توقيع عقد تصنيع قمر صناعى جديد



ومع بداية الشهر الجارى، أعلنت شركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عن توقيع عقد تصنيع قمر صناعى جديد مع شركة تاليس الينا سبيس الفرنسية، المتخصصة فى صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية.



وقالت "نايل سات" إن هذا القمر(نايل سات 301) يستغرق تصنيعه 25 شهرا فى مقر الشركة جنوب فرنسا قبل أن يتم الإطلاق فى يناير 2022.



إغلاق قناة ten



وبعد أيام من بداية شهر سبتمبر، أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار الصعب انطلاقًا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.



عودة أمانى الخياط



كما انضمت الإعلامية أماني الخياط لصفوف قناة "إكسترا نيوز"، بداية الشهر الجارى لتقدم برنامجا جديدا عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، تحت اسم "الكبسولة" وطرحت القناة البرومو الخاص به رسميا.



وكانت آخر تجارب الإعلامية أماني الخياط؛ برنامج "بين السطور" والذي كانت تقدمه عبر شاشة قناة "أون لايف"، وبعده عادت لتقديم نشرات الأخبار على شاشة التليفزيون المصري.



تصدر الإعلاميين الشباب للمشهد



وانطلق السبت الماضى، برنامج "الحياة اليوم" بشكل جديد، والذى تقدمه المذيعة لبنى عسل، وينضم إليها هذا الموسم المذيع حسام حداد، خلفًا للإعلامى خالد أبو بكر، كما انطلقت أولى حلقات برنامج التوك شو الرئيسى من مصر، على قناة "سى بى سى"، تقديم الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، والذي يأتي الدفع بهم جزءا من منهجية مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصعيد شباب مميز، لكي يتقدموا صفوف الإعلاميين علي الشاشات المختلفة، وفق بيانتهم.

