حصاد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. تعرف على المتأهلين والمودعين

أسدل الستار على دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء، بعد خوض منافسات الجولة السادسة.





وشهدت الجولة السادسة مفاجتأن من العيار الثقيل بوداع إنتر ميلان للمسابقة بعد الهزيمة أمام بدلاء برشلونة 2 - 1، وخروج أياكس من المسابقة بعد الخسارة أمام فالنسيا بهدف نظيف، بينما تفادى ليفربول خطر الطرد المبكر بالفوز على سالزبورج النمساوي 2 -0.





ويسعترض " صدى البلد" المتأهلون والمودعون لدور المجموعات من دوري الأبطال.





المجموعة الأولى:





تأهل فريق باريس سان جيرمان كمتصدر للمجموعة بـ 16 نقطة، وريال مدريد كوصيف بـ 11 نقطة، بينما وداع كلوب بروج صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط، وجالاتا سراي بنقطتين.





المجموعة الثانية:





صعد بايرن ميونخ لدور الـ 16 بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 18 نقطة، وتأهل معه توتنهام صاحب المركز الثاني 10 نقاط، بينما ودع أولمبياكوس صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط، والنجم الأحمر متزيل التتريب بـ 3 نقاط.





المجموعة الثالثة:





رغم الاخفاق المحلي نجح مانشستر سيتي في تخطى دور المجموعات باحتلاله صدارة المجموعة الثالثة بـ 14 نقطة، وصعد معه أتالانتا صاحب المركز الثاني بـ 7 نقاط، بينما ودع شاختار صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط، ودينامو زغرب صاحب المركز الرابع بـ 5 نقاط.





المجموعة الرابعة:





خلت المجموعة الرابعة من أي مفاجأت حيث تأهل يوفنتوس كمتصدر بـ 14 نقطة، بجانب أتلتيكو مدريد الوصيف بـ 10 نقاط، بينما ودع باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط، ولوكوموتيف الرابع بـ 3 نقاط.





المجموعة الخامسة:





تفادى فريق ليفربول خطر الوداع المبكر من دور الأبطال بعد أن فاز سالزبورج النمساوي 2 - 0، في الجولة الأخيرة، ليصعد كمتصدر للمجموعة الخامسة بـ 13 نقطة، ومعه نابولي صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط، بينما ودع سالزبورج بعدما تجمد رصيده عن 7 نقاط في المركز الثالث، وجينك متزيل الجدول بنقطة وحيدة.





المجموعة السادسة:





نجح برشلونة في التأهل إلى درو الـ 14 بعد تربعه على صدارة المجموعة السادسة، وتأهل معه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط، بينما ودع إنتر ميلان بعد تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث، وسلافيا براج الذي تواجد في المركز الأخير بنقطتين فقط.





المجموعة السابعة:





في مجموعة خلت من أسماء الفرق الكبيرة، تأهل لاييزيج كمتصدر بـ 11 نقطة، واصطحب معه أولمبيك ليون الوصيف بـ 8 نقاط، بينما ودع بنفيكا وزينت بطرسبورج أصحاب الـ 7 نقاط.





المجموعة الثامنة:



