أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف الصيد بعزبة البرج

تشهد مدن وقري محافظة دمياط موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة ببرودة قارصة ،حيث لم تتوقف الامطار وتراكمت مياه الامطار بالشوارع مما أعاق الحركة المرورة بالشوارع خاصة صباح اليوم أثناء خرج الطلاب للمدارس، نتيجة لغرق الشوارع بمياه الأمطار، وأصيبت الحالة المرورية بالشلل التام.





وفي سياق متصل، تسببت موجة الطقس السئ في استمرار إغلاق بوغاز ميناء الصيد في عزبة البرج وتعطلت حركة الصيد نظرا لارتفاع الامواج عن المنسوب المسموح به لخروج مراكب الصيد.





من ناحية أخري أكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، منع صيادي دمياط من الخروج من بوغاز مدينة عزبة البرج، بمراكبهم لرحلات الصيد نتيجة لسوء حالة الطقس وارتفاع الامواج مما يعرض ارواح الصيادين ومراكبهم للخطر.



