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محافظات

أمطار ورياح شديدة في السويس.. وتعليمات مشددة لمديري الموانئ

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:29 م
امطار ورياح شديدة
امطار ورياح شديدة فى السويس
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حسن غنيمة
حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة الساحلية، تصاحبها رياح شديدة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة شهدتها محافظة السويس اليوم.

وأصدر اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة لاستنفار حالة الطوارئ بغرف عمليات الموانئ على مدار 24 ساعة، وشدّد على مدير الموانئ سرعة اتخاذ القرار بفتح الموانئ من عدمه، وفق تقديرهم لحالة الطقس بكل ميناء على حدى بموانئ السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر حفاظًا على الأرواح والممتلكات بعرض البحر.

كما شهد مينائى الأدبية والسخنة حالة من الترقب واتخاذ عدة إجراءات احترازية مع هطول الأمطار التى لم تؤثر على الملاحة بالموانئ وسير القوافل بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأدى هطول الأمطار إلى غرق شوارع أحياء السويس المختلفة، في مياه الأمطار، وأمر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالدفع بكافة الإمكانيات المتاحة بالحياء رفع أثار تراكم مياه الأمطار حيث دفعت فيه أمل أبراهيم رئيسة حى السويس بسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للسيطرة على الموقف قبل والاحتفاظ بسيولة المرور.
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