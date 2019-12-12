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أخبار البلد

الأطباء تشارك الصحة بالاجتماع التنسيقى لمناقشة أزمة التكليف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:27 م
الاجتماع التنسيقى
الاجتماع التنسيقى بين نقابة أطباء مصر ومسؤلى الزمالة المصري
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محمد غالي
شاركت نقابة الأطباء، بوفد يضم الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية بالنقابة، اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقى بين نقابة أطباء مصر ومسؤلى الزمالة المصرية ومسؤلى وزارة الصحة، بحضور الدكتور مجدى الصيرفى المشرف العام الزمالة المصرية، والدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة، والدكتورة سحر حلمى مدير التكليف، والدكتور عادل مدير الزمالة المصرية.

وقد ثمنت نقابة الأطباء استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد، حيث أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف – خطابًا للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات.

وأكدت النقابة، أن الرد مستوفيًا للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة.


واشارت إلى علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة فى سبيل نجاح هذه الفكرة خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة لجميع الخريجين خلال السنوات القادمة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول.
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