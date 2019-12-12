الأطباء تشارك الصحة بالاجتماع التنسيقى لمناقشة أزمة التكليف

شاركت نقابة الأطباء، بوفد يضم الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية بالنقابة، اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقى بين نقابة أطباء مصر ومسؤلى الزمالة المصرية ومسؤلى وزارة الصحة، بحضور الدكتور مجدى الصيرفى المشرف العام الزمالة المصرية، والدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة، والدكتورة سحر حلمى مدير التكليف، والدكتور عادل مدير الزمالة المصرية.





وقد ثمنت نقابة الأطباء استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد، حيث أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف – خطابًا للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات.





وأكدت النقابة، أن الرد مستوفيًا للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة.







