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رياضة

عصام الحضرى يعلق على توليه منصبًا بـ نادي الزمالك

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:24 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ملك موسى
حرص عصام الحضري قائد وحارس مرمى المنتخب الوطني السابق، التعليق على امكانية توليه منصب مدربا لحراس مرمى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال "الحضري" : " لم يتحدث احد معي في نادي الزمالك من اجل تولي هذا المنصب، ولكني يربطني علاقة قوية جدا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منذ كان مدربا لفريق وادي دجلة".

وأكمل: " سوف اصل اليوم من الامارات، حيث أخوض فترة معايشة في العديد من الدول الان من اجل الحصول على الرخصة التدريبية من الاتحاد الافريقي خلال الفترة المقبلة، وسوف اتوجه الى اسبانيا خلال الشهر المقبل لخوض فترة معايشة مع فريق الميريا الإسباني".

وشدد: " شرف لاي لاعب العمل داخل الاهلي والزمالك ولكني لا اريد سبق الاحداث اعمل الان على الخصول على الرخصة التدريبية وبعدها نرى ماذا سوف يحدث خاصة واني لم أتلقى اي اتصال رسمي وعلاقتي كما أكدت قوية مع كارتيرون منذ فترة".

وكان مصدر داخل نادي الزمالك اكد ان المدير الفني الفرنسي رشح عصام الحضري للعمل في جهازه خلال الفترة المقبلة مدربا لحراسة المرمى، نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المركز كحارس.
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