مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بقليوب

​لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجرواح وكدمات متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة "سوزوكي" وأخرى "ملاكي" على الطريق الزراعي بالقرب من مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.



​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بنطاق مركز قليوب، ووجود وفيات ومصابين.

​على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات تراوحت بين الكدمات والسحجات والكسور المتفرقة.



​وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للكشف عليهم وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

​كما انتقلت رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع الآثار وتحرير الحركة المرورية بالطريق الزراعي لتسهيل حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.