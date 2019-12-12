إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس هيئة موانى البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

