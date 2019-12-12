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منوعات

رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد رد الفعل المؤثر لطفل بعد أن صدمت سيارة والدته وأطاحت بها أرضًا أثناء عبورهما الطريق.

على الرغم من أن الطفل قد سقط أرضًا بدوره بعد أن صدمت السيارة والدته، إلا أن كل ما كان يهمه آنذاك هو الاطمئنان عليها والتأكد من أنها بخير ولم تصب بأذى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قرر الصبي أيضًا أن يواجه قائد السيارة الذي صدم والدته ويوبخه على ما حدث.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، بأن الحادث وقع في مدينة "تشونجتشينج" الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي بداية الفيديو، يظهر الصبي وهو يعبر طريقًا مزدحمًا برفقة والدته، قبل أن تطيح بهما سيارة أرضًا بشكل عنيف، ونهض الصبي على قدميه على الفور وحاول تفقد حالة والدته وقد بدت عليه علامات الذعر.

واقترب بعد ذلك من السيارة التي صدمتهما وركلها، قبل أن يتوجه ناحية قائد السيارة حيث بدا أنه يوبخه ويعنفه على ما تسبب فيه، وسرعان ما ركض عائدًا إلى والدته وحاول مساعدتها على النهوض.

وتجمع عدد من المارة في أعقاب ذلك وقاموا بمساعدة الأم على النهوض على قدميها وانضم إليهم السائق الذي صدمها؛ ونُقلت الأم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشرطة خلصت إلى أن قائد السيارة مسئول عن الحادث مسئولية كاملة.
رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل
رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل
رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل
رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل
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