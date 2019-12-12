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محافظات

انهيار عقار بحى بولاق وانتشال 5 مصابين من أسفل الأنقاض.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:59 م
إنهيار عقار بحى بولاق
إنهيار عقار بحى بولاق
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عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاھرة بلاغاَ بانھیار العقار رقم 12 شارع النقلى متفرع من شارع بولاق الجدید بحى بولاق.

العقار قدیم مكون من طابقين ودور أرضى، وأسفر حادث الانھیار عن احتجاز خمسة أشخاص ھم سكان العقار تحت الأنقاض.

ونجحت أجھزة الحمایة المدنیة فى انتشالهم أحیاء دون إصابات تذكر، وتم نقل المواطنين الخمسة إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة وتلقى العلاج.

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاھرة للموقع وأصدر تعليماته لرئیس الحى بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة للسیطرة على الموقف، وإبلاغ كافة الأجھزة المعنیة لسرعة اتخاذ اللازم.

وكلف المحافظ لجنة فنیة هندسیة من الحى لمعاینة العقارات المجاورة ومدى تأثرھا من الانھیار من أجل سلامة سكانھا وحفاظا على أرواح شاغلیھا والمارة من المواطنین وإخلائھا فورا بناء على تقاریر اللجنة فى حالة تضرر الأساسات.

كما طالب مقاول الحى بسرعة تأمین وإزالة بعض حوائط أجزاء العقار المتبقیة أثر الانھیار واستكمال إزالتھا ورفعھا بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة.

ووجھ المحافظ بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنھار وتدبیر مقر استضافة للسكان المتضررین وصرف إعانة مالیة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفیر احتیاجاتھم الیومیة، كما وجه رئیس هیئة النظافة بسرعة رفع المخلفات وأنقاض العقار.
انهيار عقار بحى بولاق وانتشال 5 مصابين من أسفل الأنقاض.. صور
انهيار عقار بحى بولاق وانتشال 5 مصابين من أسفل الأنقاض.. صور
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