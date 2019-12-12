بسبب سوء حالته النفسية.. شاب يشنق نفسه بـ إيتاى البارود

أقدم شخص مقيم بقرية صفط خالد بمركز إيتاى البارود اليوم الخميس على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفي العام محمد ش.ك 40 عاما مقيم بعزبة صفط خالد بقرية ارمانيا جثة هامدة اثر قيامه بشنق نفسه داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي إيتاي البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة ..و تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

