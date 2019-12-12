ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب سوء حالته النفسية.. شاب يشنق نفسه بـ إيتاى البارود

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:08 م
شاب يشنق نفسه بـ
شاب يشنق نفسه بـ ايتاى البارود
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أقدم شخص مقيم بقرية صفط خالد بمركز إيتاى البارود اليوم الخميس على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفي العام محمد ش.ك 40 عاما مقيم بعزبة صفط خالد بقرية ارمانيا جثة هامدة اثر قيامه بشنق نفسه داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي إيتاي البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة ..و تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل تحت عجلات قطار بالبحيرة

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق

التحفظ على جثة شاب أقدم على الانتحار شنقا بأعلى سطح منزله

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بإحدى قرى البحيرة

دهس ربة منزل وإصابة شاب في حادثي سير بالبحيرة

العثور على جثة مسن متوفى بمنزله منذ 4 أيام بقرية زرارة بالبحيرة

ترشيحاتنا

داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

حكم الشك في عدد السجدات | اعرف التصرف الشرعي

شاهد| مرتضى منصور لرئيس البرلمان: أنا سلفى وبصلى الفجر

بفستان جريء.. منى فاروق بإطلالة مثيرة تخطف الانظار

نشرة الفن | رانيا يوسف بفستان جريء.. الراقصة جوهرة تهرب من مصر.. سيارة محمد رمضان الفارهة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

بالأسود الأنيق.. ريم البارودي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة