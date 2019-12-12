أنغام تغيب عن تكريمها في مهرجان نجم العرب لهذ السبب

تغيبت الفنانة أنغام عن تكريمها كـ أفضل مطربة في الوطن العربي بسبب إحيائها حفلا في الرياض.



وقال رئيس مهرجان نجم العرب :" أنغام اعتذرت كان عندها حفلة غنائية في موسم الرياض ولكن احنا بنحترم الجمهور والفنان عشان كدا اعلنا أن انغام هي أفضل مطربة في الوطن العربي برغم غيابها".



أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا ضخما يوم الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا، بينما قدمت أنغام عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر.".



كما أبدعت في غناء أغنية "يا ريتك فاهمني" وسط تفاعل الجمهور والتصفيق الحاد لها، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"."..