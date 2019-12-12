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فن

أفضل معلم لك هو آخر خطأ لك.. رانيا ملاح تتألق بالأبيض والأسود

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:25 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران
نشرت السورية رانيا ملاح، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، حيث ارتدت ملابس كاجوال، وعلقت قائلة: "افضل معلم لك هو اخر خطا لك"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : "القمر - قلبى - جميلة - اللون تحفة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
أفضل معلم لك هو آخر خطأ لك.. رانيا ملاح تتألق بالأبيض والأسود
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