الصداع النصفي.. حيل وأطعمة تخلصك منه بدون مسكنات

الصداع النصفى .. أعراض انتبهى لها وأطعمة تخلصك منه بدون مسكنات

بدون أدوية.. 5 حيل مجربة وسريعة تخلصك من الصداع

بـ علاجات منزلية.. 5 طرق تخلصك من الصداع النصفي نهائيا

أعراض مزعجة

أحمى نفسك من الصداع بهذه الحيل

أطعمة غير متوقعه تحميك من الصداع

تحتوي الخضروات الورقية نسبة ممتاز من المغنيسيوم والذى يسبب نقصه حدوث الصداع ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها الملفوف _السلق _ البقدونس _ السبانخ .





يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الصداع النصفى المزمنة، التي تؤثر على صحة الجهاز العصبي، وتسبب معاناة مع تناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى إليك أسباب الإصابة بالصداع النصفى وحيل وعلاجات طبيعية تخلصك منه بدون أدويةوفقا لموقع هيلث يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا وبعض الخفقان في الرأس وعادة يكون الألم على جانب واحد من الرأس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبيوغالبًا ما يكون الصداع النصفي مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت، ويمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي لعدة ساعات وقد تصل إلى أيام، وقد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يتداخل مع أنشطتك اليومية.بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث أحد الأعراض التحذيرية من قبل حدوث الصداع، ويمكن أن يصاحبها نوبات الصداع اضطرابات بصرية، مثل: وميض الضوء، أو البقع العمياء، أو اضطرابات أخرى، والشعور بالوخز على جانب واحد من الوجه أو في ذراع أو ساق وصعوبة في التحدث.وفقا لتقرير نشره موقع برايت سايد تعد السيدات أكثر عرضه للصداع من الرجال على الاقل مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا ويمكنك حماية نفسك من الإصابة بالصداع من خلال مجموعة النصائح التالية- تناولى كمية كبيرة من الماء لا تقل عن 3 لترات في اليوم الواحد، فبعد شربك للمياه بـ30 دقيقة سوف تشعر بالتحسن.- القرنفل يقلل الصداع ويحارب الالتهابات التي تصيب الجهاز العصبي.- ممارسة الرياضة بانتظام فهى تقلل من التوتر وتساعد في منع الإصابة بنوبات الصداع النصفي، ولكن تجنب التمرين المفاجئ والثقيل لأنه قد يزيد من أعراض الصداع النصفي لديك.-تناولى الكافيين فبالرغم من أضرار الكافيين العديدة والتي أبرزها تسبب السهر، فإنه يسبب في تحسين المزاج، والتقليل من الشعور بآلام في الدماغ، ويعالج الصداع في الحال، فشرب كوب واحد من القهوة، أو الشاي لا يضر.على الجانب الاخر لا تعد المسكنات الحل الأمثل للتخلص من الصداع والأفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من الصداع.إليك مجموعة أطعمة تحارب الصداع يقدمها موقع برايت سايد1 - الموز:يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم المغنيسيوم2 - اللبن ( الزبادي) :الزبادي مفيد لصحة الأمعاء ولكن في الحقيقة أنه يعتبر علاج جيد للصداع أيضا، حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع3 - الشوكولا الداكنة:تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي.4 - الأفوكادو :مفيد جدًا لعلاج عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا فى الجسم ويؤدي إلى حدوث صداع،5 - الخضراوات الورقية: