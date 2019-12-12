ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:16 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت ترينج من اللون الأسود، مما أظهر جسمها رشيقًا بعد التخلص من الوزن الزائد التي كانت تعاني منه في الفترة الأخيرة.

وانتعلت سمية الخشاب حذاء رياضيا باللون الأزرق، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع إطلالتها.

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.

وتعد هذه المسرحية أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صور البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. إنجي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان أسود.. إنجى وجدان تتحدى وزنها فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

شاهد| إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بالأبيض

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها

ترشيحاتنا

عصام الحضرى يعلق على توليه منصبًا بـ نادي الزمالك

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

سعوديون غاضبون يطالبون بوضع أميرة العباس تحت المساءلة القانونية

إثيوبيا: سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدول المصب

بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حكاية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور البصل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية

من الركود إلى الانتعاش.. ماذا قال أصحاب ورش الأثاث في دمياط بعد زيارة الرئيس

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة