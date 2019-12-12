بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت ترينج من اللون الأسود، مما أظهر جسمها رشيقًا بعد التخلص من الوزن الزائد التي كانت تعاني منه في الفترة الأخيرة.



وانتعلت سمية الخشاب حذاء رياضيا باللون الأزرق، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع إطلالتها.



وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.



ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.



وتعد هذه المسرحية أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صور البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.

