طلاب ماليزيا يشيدون بخدمات مركز القلب بجامعة الأزهر

أشاد طلاب من ماليزيا بجامعة الأزهر، بخدمات المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته مؤكدين ضرورة معرفة الطلاب الوافدين الدارسين على غير منح بمثل هذه المراكز التي تخدمهم بأسعار مخفضة.



وقالت نور عيني أحمد وكيلة برلمان الوافدين إنها سعيدة بزيارة مركز القلب وستسعى بصحبة زميلاتها للتعرف على المراكز الطبية الأخرى بجامعة الأزهر.



وأضافت حليمة البشيرة أنها سعدت برؤية الامكانيات الطبية المتاحة بالمركز وتأمل أن تكون كافة المراكز الطبية بأسعار رمزية لخدمة الطلاب والوافدين.



ومن جانبه صرح الدكتور علي الأمين مدير مركز القلب ، إن المركز يفتح أبوابه لغير القادرين من المصريين بالمجان عن طريق العلاج على نفقة الدولة مشيرا إلى أنه أجرى خلال الفترة الماضية ١١٢٧ أشعة مقطعية لحالات العلاج على نفقة الدولة وعلاج أعضاء هيئة التدريس وحالات مرضية خارجية إضافة إلى استقباله ٣٥٤٨ حالة مرضية وفحصها بالموجات فوق الصوتية والموجات بالمنظار ورسم القلب بالمجهود.



وأضاف الأمين، أنه تم إجراء ١٥٠٠ عملية قسطرة قلبية داخل المركز وتم حجزهم في رعاية متميزة بالرعاية المركزة حتى تماثلوا للشفاء موضحا أنه بإمكان أي طالب أو موظف مصري أو وافد الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها المركز بأجر رمزي سواء كان فحص طبي أو عمليات واشاعات.