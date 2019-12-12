الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب تدمير حجم هائل من الأسلحة القطرية والتركية في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المحجوب في تصريحات صحفية إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أطلق المرحلة الثانية من عملية تحرير العاصمة، مشيرا إلى أن ميليشيات طرابلس منهارة.



وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي أعلن بداية عملية تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة بداخلها.



وطالب حفتر بمراعاة حرمة المدنيين، والتقدم نحو طرابلس لتحريرها.



وكان البرلمان اليوناني أعلن، اليوم الخميس، الاعتراف رسميا بالبرلمان الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.



فيما أعربت الخارجية اليونانية عن استعدادها لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا، ردا على الاتفاق الذي تم بين السراج وأردوغان.



وقالت الخارجية اليونانية إن الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين تركيا والسراج، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.



ووصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى اليونان لإجراء مشاورات مع الجانب اليوناني، حول الاتفاق الأمني بين السراج وتركيا.



ويحاول صالح عبر زياراته الخارجية، تشكيل اتفاق دولي على مسألة سحب الثقة من حكومة السراج، بسبب الاتفاق الذي تم توقيعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي بموجبه يمنح تركيا حق التدخل في الشأن الليبي.