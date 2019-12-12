ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب تدمير حجم هائل من الأسلحة القطرية والتركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أطلق المرحلة الثانية من عملية تحرير العاصمة، مشيرا إلى أن ميليشيات طرابلس منهارة.

وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي أعلن بداية عملية تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة بداخلها.

وطالب حفتر بمراعاة حرمة المدنيين، والتقدم نحو طرابلس لتحريرها.

وكان البرلمان اليوناني أعلن، اليوم الخميس، الاعتراف رسميا بالبرلمان الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

فيما أعربت الخارجية اليونانية عن استعدادها لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا، ردا على الاتفاق الذي تم بين السراج وأردوغان.

وقالت الخارجية اليونانية إن الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين تركيا والسراج، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى اليونان لإجراء مشاورات مع الجانب اليوناني، حول الاتفاق الأمني بين السراج وتركيا.

ويحاول صالح عبر زياراته الخارجية، تشكيل اتفاق دولي على مسألة سحب الثقة من حكومة السراج، بسبب الاتفاق الذي تم توقيعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي بموجبه يمنح تركيا حق التدخل في الشأن الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية

وصفوه بـ الخيانة العظمى.. قصة الإتفاق المشبوه بين تركيا وحكومة السراج الذى رفضه الليبيون قبل دول الجوار

استباحة للسيادة الليبية وانتهاك لدول الجوار.. ماذا تعني اتفاقيتا تركيا والسراج

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

ما قبل معركة ليبيا الكبرى.. حفتر يضع الترتيبات النهائية لتحرير طرابلس

بومبيو يكشف خطة أمريكا لإنهاء الصراع في ليبيا وإمكانية اللجوء للتدخل العسكري

ترشيحاتنا

تريند الفن | رانيا يوسف في جلسة تصوير بالفستان المثير.. وفيديو لـ جوهرة مع مدير أعمالها والراقصة تغادر مصر

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

تعليق صادم من دعاء فاروق على خلع صابرين لـ الحجاب.. فيديو

بـ فستان أنيق ولافت .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها .. فيديو

من الركود إلى الانتعاش.. ماذا قال أصحاب ورش الأثاث في دمياط بعد زيارة الرئيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

بـ فستان أنيق ولافت .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية