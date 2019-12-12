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رياضة

مصطفى محمد يحرج أحمد بلال بعد مباراة بيراميدز.. شاهد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:10 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو الحلواني
تسبب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى حالة كبيرة من الحرج لـ أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بعد تسجيل هدف فى مرمى بيراميدز .

وسجل مصطفى محمد الهدف الهدف الأول فى فوز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

وقال أحمد بلال أمس فى تصريح تلفزيونى له إنه يتحدى أن ينجح مصطفى محمد لاعب الزمالك فى تسجيل هدف فى شباك بيراميدز .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ أحمد بلال وبها العديد من الجمل التى تشيد بمهاجم الزمالك مصطفى محمد وقدرته على كسر تحدى أحمد بلال بهدف الرائع فى شباك بيراميدز .
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