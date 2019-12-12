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رياضة

ديسابر يعلق على التحدي مع كارتيرون والمدرسة الفرنسية | فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:34 م
ديسابر
ديسابر
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محمد رشاد
تحدث سباسيتان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز، عن أداء فريقه في مباراة اليوم أمام الزمالك التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتقى الزمالك إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما تواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "مباراة كبيرة وفريق كبير، وضعنا استراتيجية لغلق الوسط، وكان لدينا مشكلة دفاعية".

وأضاف: "حاولنا فتح المباراة في الشوط الثاني وأجرينا التغييرات لكن للأسف تم إحراز هدف في مرمانا ثم هدف آخر أثر على الفريق".

وأوضح: "الأداء في الشوط الثاني لم يكن هناك فارق بين الفريقين إلا أنه سجل فقط، الزمالك كان أقوى اليوم ولذلك أنا المسؤول عن الخسارة والتكتيك، وعلي أن استمر على نهجي وأعيد ترتيب حساباتي".

وأكمل: "عبدالله السعيد غير جاهز، ودخل المباراة لثلاثين دقيقة فقط بعد عودته من الإصابة، جون أنتوي كنت أريده أن يضغط من الأمام لنعزز التواجد الهجومي، الكل أخطأ وأنا أتحمل المسؤولية".

وعن المدرسة الفرنسية والتحدي مع كارتيرون؟، أجاب: "جنسية المدربين فرنسية بالطبع، لكن كل مدرب يحتاج لوقت ليضع استراتيجيته".

واستطرد: "ما يتداول حول المدرسة الفرنسية والتحدي فهو كلام يظهر في الإعلام فقط، سأقوم بتحليل ما يحتاجه الفريق في خط الوسط، ولن أستطيع التحدث عن الميركاتو الآن، نريد الوقت وأن نفعل أكثر، الزمالك أقوى مننا اليوم لكن سنستمر في العمل وسنستمر في التحديات المُقبلة".
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