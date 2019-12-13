الأمين العام للأطباء: الصحة قد استجابت للحد الأدنى لنظام التكليف.. وما ضاع حق وراءه مطالب

رأى الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة قد استجابت للحد الأدنى المقبول لنظام التكليف والزمالة الجديد بالنسبة للدفعة الحالية، مضيفا أن الرأى النهائى أطباء الدفعة أنفسهم.



وأوضح الطاهر، أن فى المقابل أرى أنه مازال هناك جهود كثيرة يجب بذلها لضمان إمكانية تطبيق ذلك على الدفعات القادمة ، مع ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة واستكمال تأهيل المستشفيات والمدربين لاستيعاب جميع الخريجين مع ضمان وجود مستوى جيد من التدريب الحقيقي.



وأرسل الأمين العام، تحية لأطباء دفعة 2019 على التضامن، وتحية واجبة للأطباء دفعة 2020 تضامنهم مع زملائهم ولكن أمامهم جهود كثيرة قادمة.



ما حدث حاليا قد يكون مقبولا بالنسبة للدفعة الحالية 2019 ، لكن طبعا ما زال هناك جهود كثيره مطلوبة حتى يتم ضمان وجود طاقة إستيعابية حقيقية لتدريب لجميع الخريجين بالزمالة فى الدفعات القادمة.



وذلك مع ضرورة تلافى أى سلبيات ستظهر عند التطبيق العملى، فى النهاية ما زال الطريق طويل و ما ضاع حق وراءه مطالب.

