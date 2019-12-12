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برلمان

أباظة: نجاح مصر فى وضع ملف الشأن العام أمام الدول الاسلامية تقدير كبير للرئيس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:20 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد أحمد فؤاد أباظة وكيل اول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اعتماد المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي لمقترح مصر ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة امام الدول الاسلامية، بشأن إدراج موضوع ضوابط الحديث في الشأن العام على جدول أعمال المجلس، خير دليل علي الثقة.

وأضاف اباظة، أن إدراج موضوع ضوابط الحديث في الشأن العام دليل على ثقة الدول الاسلامية فى سياسات الرئيس السيسى تجاه الامة الاسلامية، معتبرا نجاح مصر فى ذلك الملف بمثابة تقدير واحترام كبيرين للرئيس السيسى ولدوره الكبير تجاه القضايا التى تهم الدول الاسلامية.

ووجه " أباظة " فى بيان، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على طرحه لهذا الملف على الدول الاسلامية امام هذه الاجتماعات المهمة ليصبح ملف الشأن العام من القضايا المهمة على مستوى الدول الاسلامية.

وأكد النائب أن هذا الموضوع فى غاية الاهمية ويعمل على وحدة الدول الاسلامية وحرصها على ان تكون قضايا الشأن العام فى مقدمة القضايا التى يجب ان تخطى بأكبر اهتمام من جميع الدول الاسلامية والعربية ومن منظمة العالم الاسلامى وجامعة الدول العربية.

تجدر الاشارة الى أن الحاضرين لاجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء الاوقاف والشئون الاسلامية بدول العالم الاسلامى وافقوا بالإجماع على إدراج الموضوع ضمن أعمال المؤتمر العام لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية القادم المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية وذلك بناء على عرض وزير الأوقاف لملخص عن الموضوع أثناء انعقاد الجلسة الخاصة المغلقة لمناقشة الموضوعات وتم تكليف وزارة الأوقاف المصرية بإعداد ورقة عمل حول الموضوع يتم عرضها ومناقشتها في المؤتمر العام للمجلس.
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