فتاوى تشغل الأذهان .. حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة.. وماذا قال رمضان عبدالمعز عن زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على المعاش .. وحكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي

فتاوى تشغل الأذهان

حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها

حكم زواج المرأة عرفيًا بغرض الحصول على المعاش

حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي



تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص الموطنون على معرفة حكم الدين فيها وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى:-



حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن شك المرأة في نزول إفرازت مهبلية خارج الصلاة أو أثناءها، لا يترتب عليه حكم، ما لم تر المرأة هذه الإفرزات حقيقة، لأن اليقين لا يزل بالشك.





وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نزول إفرازات مهبلية من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها ؟ أن هذه الإفرازات إذا كانت تنزل بصورة مستمرة؛ فعلى المرأة أن تضع حِفاضة ثم تتوضأ وتصلي حتى لو استمر نزول هذه الإفرازات، موضحًا أن هذا الحكم إن كان نزول هذه الإفرازات نوع من الأمراض لهذه المرأة مثل سلس البول.



وأكد أن الأمر لو لم يكن مرضًا وكان مجرد شك؛ فإن المراة عليها ألا تلتفت إليه، مضيفًا أنها إذا رات شيئًا حقيقة؛ فإنها تعيد الصلاة.



حكم زواج المرأة عرفيًا بغرض الحصول على المعاش

كشف رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن طريقة جديدة يتحايل بها الناس من أجل الإستيلاء على المعاش بدون وجه حق.



وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تمنح المرأة المطلقة أو الأرملة معاش لأنها لا يوجد لها عائل يعولها، منوهًا أن هذا المعاش تستحقه المرأة طالما لم تتزوج، منوها أن التحايل من أجل الإستيلاء على هذا المعاش يكون بالزواج العرفي لاستمرار صرفه.



حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من قال لـ خطيبته: تحرمين علي كأمي وأختي، لا يترتب عليها أي أحكام.



وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي ؟ أن السبب في أنه لا يترتب على قوله أحكام الظهار ، أنها لم تكن زوجته حين قال لها ذلك، لافتًا إلى أن زواجه بها ليس محرمًا وأن قولته لا تؤثر على صحة العقد بينهما.