الراجل العصبي كارثة.. شاهد ردة فعل غريبة من عريس فشل في تقطيع التورتة.. فيديو

إذا كنت تشتكين من أن زوجك أو شريك حياتك عصبي أو سريع الغضب فمهما حدث أنت لست أسوأ حالًا من هذه العروس المسكينة.



أثار مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضحك وسخرية المستخدمين، بعدما تم التقاطه خلال حفل زفاف اجتمع فيه الأقارب والأصدقاء بدولة أذربيجان، وضعت التورتة أمام العروسين ليقوما بتقطيعها ممسكين بيد بعضهما البعض كأي ثنائي رومانسي.



لكن لم تجر الأمور كما تشتهي السفن حيث تحول الوضع إلى فوضى عارمة بعدما حاول العريس تقطيع التورتة بالسكين ممسكًا يد عروسته لكنه فشل فتملكه الغضب وألقى بالسكين في الأرض.



تناولت إحدى الحضور السكين وحاولت التقطيع بدلًا منه لكنه انتزعها منها بغضب وحاول مرة أخرى ففشل وألقى بالسكين مرة أخرى بعيدًا بعصبية شديدة.



حاولت المرأة التطوع وإطعامهما التورتة لكنه أمسك بالطبق ودس للعروس الشوكة في فمها فخافت وأكلت ثم أكل وألقى بالطبق هو الآخر.



لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل عندما أمسك بزجاجة الشمبانيا حاول رشها على الحضور وأغرق كل شئ ثم ألقاها عليهم فبكت الأطفال وابتعد الناس ودخل العريس في حالة غضب شديدة غير معروف سببها.



لا أحد يعلم ما علة العريس العصبي ولكن لك أن تتخيل بعد مشاهدة الفيديو الحال المقبلة عليه هذه العروس المسكينة بعد الزواج.

