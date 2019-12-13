ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد بيان المشير حفتر.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق في طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اندلعت، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ببدء الهجوم نحو قلب طرابلس لتحريرها.

وذكرت قناة "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة أن الجيش الليبي يعمل على قطع طرق الإمداد البحري للمليشيات المسلحة، فيما يعكف سلاح الجو على استهداف مواقع للوفاق في عين زارة.

وقالت المصادر: "مجموعات تتبع الوفاق تلقي القبض على من تجد على هاتفه صورا للجيش".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.

وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".

وتابع أنه "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعوا الوطن ويتنازلوا عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما قبل معركة ليبيا الكبرى.. حفتر يضع الترتيبات النهائية لتحرير طرابلس

بومبيو يكشف خطة أمريكا لإنهاء الصراع في ليبيا وإمكانية اللجوء للتدخل العسكري

معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق رئيسي في محيط العاصمة طرابلس

بعد ساعات من بدء المعركة.. مسلحون من ميليشيات طرابلس يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

ترشيحاتنا

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

تناوله وستصدمك النتيجة.. تعرف على فوائد الزنجبيل للجسم

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

أول تعليق من الزمالك عقب الفوز على بيراميدز 2-0 في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية