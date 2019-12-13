بعد بيان المشير حفتر.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق في طرابلس

اندلعت، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ببدء الهجوم نحو قلب طرابلس لتحريرها.



وذكرت قناة "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة أن الجيش الليبي يعمل على قطع طرق الإمداد البحري للمليشيات المسلحة، فيما يعكف سلاح الجو على استهداف مواقع للوفاق في عين زارة.



وقالت المصادر: "مجموعات تتبع الوفاق تلقي القبض على من تجد على هاتفه صورا للجيش".



وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.



وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".



وتابع أنه "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعوا الوطن ويتنازلوا عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".