ليبيا.. القوات المسلحة تستعد لإغلاق المجال الجوي بعد بدء معركة طرابلس

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصادرها الخاصة، بأن الجيش الوطني الليبي يستعد لإغلاق المجال الجوي لليبيا وذلك تزامنًا مع إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ببدء الهجوم نحو قلب طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الليبية دمرت مقرات لمليشيات الجيش التركي في مدينة سرت والعاصمة طرابلس، مضيفًا: "ودمرنا عشرات الطائرات المسيرة التركية وقتلنا منهم الكثيرين".



وتابع: "قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس".



ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس.



وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.



وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".



وتابع أنه "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعوا الوطن ويتنازلوا عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".