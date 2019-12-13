اليوم .. الافتتاح الرسمي لمسرح شباب العالم في نسخته الثانية

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات مسرح شباب العالم ، حيث يشهد غدا الافتتاح الرسمي للمسرح في نسخته الثانية، ثم تبدأ عروضه المختلفة على مدار يومي 15 - 16 ديسمبر.



وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية، يأتي هذا بالتزامن مع الشعار الذي يحمله المسرح هذا العام، وهو " الفنون .. إحياءً للإنسانية Art.. Reviving Humanity" ،وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.



ويشهد المسرح هذا العام مشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم مثل: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك بخلاف الفنانين المصريين.



وقد أعربوا المشاركون عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى في نسخته الثانية هذا العام 2019

ومسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.