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أخبار العالم

توقيف 20 جزائريا حاولوا عرقلة سير الانتخابات الرئاسية شمال غربي البلاد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية
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أ ش أ
أوقفت عناصر الشرطة الجزائرية بولاية غليزان (شمال غرب) 20 شخصا قاموا بالتجمهر وحاولوا عرقلة سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن "العملية تمت بعد إقدام عدد من الشباب على التجمهر بالشارع الرئيسي لمدينة وادي ارهيو ( 50 كلم شرق غليزان )، مرددين شعارات مناوئة لإجراء الانتخابات مما استدعى تدخل عناصر الأمن وتوقيف 20 شخصا".

وأوضح المصدر الأمني أن التحقيق متواصل مع الموقوفين الذين سيتم تحويلهم أمام الجهات القضائية.
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