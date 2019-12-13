أيمن المزين: راض عن التعادل مع الاتحاد السكندري

أبدى أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، رضاه، عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت عصر اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وقال المزين، في تصريحات تلفزيونية :"كنا نلعب مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز، ولكن نستطع استغلال الفرص التي أتيحت لنا بالتحديد في نهاية المباراة"، موضحًا :"التعادل مع فريق بحجم الاتحاد السكندري متصدر الدوري، نتيجة إيجابية خاصة بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها خلال المباراة، بسبب إصابة محمود كابونجا وإسلام فؤاد".



وأضاف :"لدينا طموح كبير في الابتعاد عن شبح الهبوط مبكرًا، والتواجد في أحد مراكز المقدمة بوسط الجدول".