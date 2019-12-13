ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13- 12- 2019 بالمحافظات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
البهى عمرو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بالبلاد اليوم الجمعة 13- 12- 2019، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 13-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

الصغرى العظمى
القاهرة 12 19
شبين الكوم 12 19
طنطا 12 18
دمنهور 13 18
الإسكندرية 13 18
بلطيم 12 20
مطروح 11 20
السلوم 09 19
سيوة 07 16
بورسعيد 13 18
دمياط 13 18
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 12 19
العريش 12 19
رفح 11 18
رأس سدر 10 22
نخل 05 18
نويبع 12 20
طابا 09 18
كاترين 04 11
الطور 11 22
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 14 23
مرسى علم 12 25
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 21
المنيا 10 21
أسيوط 09 19
سوهاج 11 19
قنا 11 20
الأقصر 10 20
أسوان 10 21
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 26
أبو رماد 18 25
حلايب 18 23
رأس حدربة 19 23

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 - 11- 2019 بالمحافظات

العظمى بالقاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة اليوم.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-11-2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 - 11- 2019 بالمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 28 - 11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29- 11- 2019 بالمحافظات

ترشيحاتنا

تعرف على موقف رمضان صبحي من تواجد محمد صلاح بالمنتخب الأوليمبي

بالفورير ولوك جديد .. ياسمين رئيس تودع 2019

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

نشرة أخبار السوشيال ميديا: زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام .. وتركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

ليبيا.. القوات المسلحة تستعد لإغلاق المجال الجوي بعد بدء معركة طرابلس

AdvertisementS

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

الراجل العصبي كارثة.. شاهد ردة فعل غريبة من عريس فشل في تقطيع التورتة.. فيديو

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يلاحق كهربا .. ورمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

قائمة بأفضل الفيديوهات والمؤثرين في TikTok لعام 2019