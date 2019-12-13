4 مطالب لـ عبد الحفيظ من لاعب الأهلي الجديد

لأنفسهم فإن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لعب دورًا بارزًا في هذا الأمر خاصة في ظل أنه كان حلقة الوصل الأهم مع المحامي السويسري الشهير مونتيري الذي تم عرض الأوراق والملف بالكامل عليه وسافر مرتجي أكثر من مرة إلى هناك خلال الشهرين الماضيين حتي تأكد من صحة موقف القلعه الحمراء.



ويعد سيد عبدالحفيظ مدير الكره هو الشخصية الثانية في هذا الملف حيث لعب دورًا مهما في إقناع السويسري فايلر المدير الفني بأهمية كهربا وضرورة التعاقد معه بجانب تواصله مع اللاعب نفسه وطمأنته.



بينما يعد أمير توفيق مدير التعاقدات هو الشخصية الثالثة والذي لعب دورًا كبيرا جدا في حسم التعاقد مع اللاعب فظل حتي اللحظات الأخيرة مع كهربا وأنهي جميع الأمور حتي تم الإعلان رسميًا.

رغم الترحيب الجماهير الكبير بضم محمود كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي سيتم تقديمه لوسائل الإعلام اليوم ولكن هناك ملف كامل ينتظر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تلك القضية.وقالت مصادر إن مسئولا بالأهلي طالب عبد الحفيظ بعقد جلسة مبكرة مع اللاعب اليوم لوضع النقاط على الحروف خاصة أن التعامل والأمور داخل النادي لا تحتاج لما كان يقوم به سابقًا.وأضافت أن عبدالحفيظ سوف يطالب اللاعب بأربع أمور أولها الالتزام التام والثاني والتركيز جيدًا داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بالرد علي كل ما قد يثار في الساعات القليلة المقبلة.وأوضحت المصادر أن الطلب الثالث هو الابتعاد عن وسائل الإعلام وعدم الظهور كثيرًا في المناسبات بينما سيكون الطلب الرابع الابتعاد عن الأحاديث حول الفوارق بين الأهلي وناديه السابق مهما كانت الأمور خاصة خلال الفترة الحالية.وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن ضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربع سنوات ونصف بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية.ويصل محمود كهربا إلى مقر القلعة الحمراء لأول مرة بعد إنهاء إجراءات انضمامه اليوم ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.ومن المقرر أن تقدم إدارة التعاقدات كهربا بشكل رسمي لوسائل الإعلام اليوم يكون الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية.وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء علي موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.وحصل كهربا فعليًا علي 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي علي حصوله علي 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.وكشفت مصادر خاصة أن صفقة محمود كهربا يقف ورائها ٣ جنود مجهولة داخل القلعة الحمراء، وقبل أن تتوه الحقيقة وينسب الكثيرون الأمور ل