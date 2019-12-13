٣ جنود مجهولة وراء ضم كهربا للأهلي.. كواليس ومعلومات جديدة

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن ضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربع سنوات ونصف بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية.
ويصل محمود كهربا إلى مقر القلعة الحمراء لأول مرة بعد إنهاء إجراءات انضمامه اليوم ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.
ومن المقرر أن تقدم إدارة التعاقدات كهربا بشكل رسمي لوسائل الإعلام اليوم يكون الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية.
وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.
وكشفت مصادر خاصة أن صفقة محمود كهربا يقف ورائها ٣ جنود مجهولة داخل القلعة الحمراء، وقبل أن تتوه الحقيقة وينسب الكثيرين الأمور لنفسه فأن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لعب دورًا بارزًا في هذا الأمر خاصة في ظل أنه كان حلقة الوصل الأهم مع المحامي السويسري الشهير مونتيري الذي تم عرض الأوراق والملف بالكامل عليه وسافر مرتجي أكثر من مرة الي هناك خلال الشهرين الماضيين حتى تأكد من صحة موقف القلعة الحمراء.
ويعد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة هو الشخصية الثانية في هذا الملف حيث لعب دورًا مهما في إقناع السويسري فايلر المدير الفني بأهمية كهربا وضرورة التعاقد معه بجانب تواصله مع اللاعب نفسه وطمأنته.
بينما يعد أمير توفيق مدير التعاقدات هو الشخصية الثالثة والذي لعب دورًا كبيرا جدا في حسم التعاقد مع اللاعب فظل حتى اللحظات الأخيرة مع كهربا وأنهي جميع الأمور حتى تم الإعلان رسميًا.
ويصل محمود كهربا إلى مقر القلعة الحمراء لأول مرة بعد إنهاء إجراءات انضمامه اليوم ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.
ومن المقرر أن تقدم إدارة التعاقدات كهربا بشكل رسمي لوسائل الإعلام اليوم يكون الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية.
وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.
وكشفت مصادر خاصة أن صفقة محمود كهربا يقف ورائها ٣ جنود مجهولة داخل القلعة الحمراء، وقبل أن تتوه الحقيقة وينسب الكثيرين الأمور لنفسه فأن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لعب دورًا بارزًا في هذا الأمر خاصة في ظل أنه كان حلقة الوصل الأهم مع المحامي السويسري الشهير مونتيري الذي تم عرض الأوراق والملف بالكامل عليه وسافر مرتجي أكثر من مرة الي هناك خلال الشهرين الماضيين حتى تأكد من صحة موقف القلعة الحمراء.
ويعد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة هو الشخصية الثانية في هذا الملف حيث لعب دورًا مهما في إقناع السويسري فايلر المدير الفني بأهمية كهربا وضرورة التعاقد معه بجانب تواصله مع اللاعب نفسه وطمأنته.
بينما يعد أمير توفيق مدير التعاقدات هو الشخصية الثالثة والذي لعب دورًا كبيرا جدا في حسم التعاقد مع اللاعب فظل حتى اللحظات الأخيرة مع كهربا وأنهي جميع الأمور حتى تم الإعلان رسميًا.