ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

- تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي
يدرس مسئولو النادي الأهلى تأجيل الإعلان عن ضم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك.

- بالقيمة المالية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كهربا وحل أزمة القيد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل انتقال محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

- رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

اخبار الرياضة..محمد صلاح الرابع عالميا..الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال..أودينيزي يضم رمضان صبحي

اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

أخبار النادي الأهلي اليوم.. الأحمر طايح في الدوري و500 مشجع في مباراة النجم الساحلي.. وكواليس إصابة ربيعة

أخبار الزمالك أمس 6-12-2019

ترشيحاتنا

ده أسد ولا إيه.. حيوان غريب يثير الذعر بجبل المعابدة في أسيوط .. المحافظة تحسم الجدل.. صور

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الجمعة

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ

رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي على الهواء.. شاهد

مصطفى محمد يسجل هدف أول رائعا في شباك بيراميدز.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ