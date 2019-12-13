أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي
يدرس مسئولو النادي الأهلى تأجيل الإعلان عن ضم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك.
- بالقيمة المالية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كهربا وحل أزمة القيد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل انتقال محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.
- تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي
يدرس مسئولو النادي الأهلى تأجيل الإعلان عن ضم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك.
- بالقيمة المالية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كهربا وحل أزمة القيد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل انتقال محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادى الزمالك إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.