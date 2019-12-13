أهلي ٢٠٠٣ يواجه حرس الحدود في بطولة الجمهورية غدا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غدًا السبت مع مضيفه حرس الحدود، في المباراة التي تقام ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية.





يسعى الأهلي لتحقيق الفوز للحصول على دفعة معنوية في ختام الدور الأول ،خاصة بعد التعادل مع إنبي في الجولة الماضية بهدف لمثله.ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في ٤ مباريات، و ٣ خسائر، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٢ – صفر اعتباريًا، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ – ٣، ومع المقاصة ٢ – ٢، وفاز على المقاولون ٢ – ١، وخسر من بيراميدز ١ – ٣، ومن طلائع الجيش ١ – ٢، وتعادل مع إنبي ١ – ١، مسجلًا ٢٧ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه، و لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة لعدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخطط للأحمال وأحمد ممدوح أخصائيا للتدليك.