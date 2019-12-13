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محافظات

قافلة طبية تفحص 1364 مواطن بقرية سالم البحيري في الفشن| شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية، بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

حيث كشف التقرير،الذي يعرض على المحافظ في هذا الصدد،أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيري مركز الفشن"يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 ديسمبر الجاري"، مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تمكنت القافلة من الكشف على 1364 مواطن،معمل دم 187، معمل طفيليات 27 ،حالات الأشعة 19، عدد 3 نفقة دولة ،وتحويل عدد 8 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ،حالات موجات فوق صوتية 32، تثقيف صحى 131.

وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،الأسعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا،الأمراض غير المعدية"الضغط،السكر،السمنة"،أورام الصدر ،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل علامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 115 مواطن.

فيما أشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة إلى إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه القوافل الهامة التي تشهد دعمًا نوعيًا من الدكتورة هالة زايـد وزيرة الصحة والدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل العلاجية بالوزارة،مشيرًا إلى تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسـق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة .
قافلة طبية تفحص 1364 مواطن بقرية سالم البحيري في الفشن| شاهد
قافلة طبية تفحص 1364 مواطن بقرية سالم البحيري في الفشن| شاهد
قافلة طبية تفحص 1364 مواطن بقرية سالم البحيري في الفشن| شاهد
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