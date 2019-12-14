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فيديو جراف

فيديوجراف| شاب يتنكر في ملابس نسائية لإنقاذ أمه

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
قرر شاب برازيلي انتحال شخصية والدته المسنة، التي يبلغ عمرها 60 عامًا، في محاولة لمساعدتها على اجتياز اختبار القيادة، بعد أن فشلت في ذلك ثلاث مرات.

وبالفعل قام الابن وارتدى ملابس نسائية ووضع مكياج كاملا، لكن خطته لم تسر كما كان يتوقع.

تصرف الابن أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيل هذه الواقعة، حيث أبدى عدد من الرواد إعجابهم بما فعله بينما انتقده آخرون.

من خلال الفيديوجراف شاهد هل كاد ينجح الشاب في خداع الجميع؟
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