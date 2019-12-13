مكة والغردقة والقاهرة منها.. 8 مدن عربية ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم

لمعت أسماء مدن عربية ضمن المدن السياحية الأجمل في العالم، بين الأصالة والتاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة استطاعت هذه الأماكن جذب أكبر كم من الزوار حول العالم ما جعلها تندرج بالقائمة السنوية للمدن الأجمل والأفضل.



ونشرت مؤسسة «يورومينتور» العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، القائمة الخاصة بعام 2019 لأفضل الأماكن السياحية، وهذه المؤسسة وتوفر شبكة المحللين لأي أعمال مطلوبة سواء تجارية أو محلية أو دولية، وتوفر فريقا متخصص للأبحاث من خلال المكاتب التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء العالم.



تم اختيار أفضل مدينة سياحية من بين 400 مدينة حول العالم وفقا لإحصائيات متعلقة بعدد الزوار، ونافست البلاد العريقة بشدة، ومنهم مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.



- الإمارات العربية المتحدة:

احتلت مدينة دبي الصدارة في قائمة المدن العربية الأجمل، بل ونافست دوليا واحتلت مركزا متقدما في أفضل 10 مدن بالقائمة، حيث احتلت المركز الأول عربيا والسابع عالميا، بعدد زوار وصل إلى 16,328.3 زائر لعام 2019، وارتفع عدد الزوار مقارنة بعام 2018 حيث كان عدد الزوار فيها 15,920.7 زائر.



واشتهرت دبي بأنها عاصمة التسوق بفي الشرق الأوسط، وبها أفخم الفنادق والمنتجعات التي تجذب الجميع من حول العالم، فضلا عن وجود برج خليفة الأطول بالعالم، ونافورة دبي، وأوبرا دبي، وبرج العرب وأكواريوم دبي، فندق أتلاتنس وخليج الدلافين وغير من الأماكن الجميلة والجذابة.



- المملكة العربية السعودية:

احتلت أربع مدن سعودية مراكز بقائمة أفضل 100 مدينة بالعالم، وأولها مدينة مكة المكرمة التي احتلت المركز الثاني للمدن السياحية العربية في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، والمركز العشرين عالميا واحتلت مكة هذا المركز وفقا لحساب عدد الزوار، حيث سجلت 9,833.0 مليون زائر خلال عام 2019.



واحتلت المدينة المنورة المركز الثالث عربيا والمركز الـ 23 عالميا بعدد زوار وصل إلى 9.820 مليون زائر، والرياض جاءت في المركز الخامس عربيًا والمركز 49 عالميًا بعدد "5.451 مليون زائر، والمدينة السعودية الرابعة هي الدمام والتي احتلت المركز السادس عربيا والـ 64 عالميا بـ 3.588 مليون زائر.



- مصر:

مدح التقرير السنوي جهود مصر الأخيرة لتنشيط السياحة، وأشار إلى أن شال أفريقيا لا تزال الوجهة الرائدة للسياحة بسبب مصر التي أعدت إستراتيجية لتنشيطها مجددا، وأوضح التقرير أن عدة مدن مصرية قد شهدت تطورا ملحوظا في إقبال السياح مثل شرم الشيخ، والغردقة، والقاهرة، والإسكندرية والأقصر.



ونشرت المؤسسة العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق أن مدينة القاهرة احتلت المركز الـ 42 عالميا، والمركز السابع عربيا بعدد زوار وصل إلى "6.808 ملايين زائر" لعام 2019، وارتفع عدد الزوار عن عام 2018 حيث قدر حينها بـ 5,754.5 زائر، فيما احتلت مدينة الغردقة المركز الـ 82 عالميا والمركز الخامس عربيا، بعدد زوار 3,866.1 زائر لعام 2019.



وتشتهر القاهرة بأماكن أثرية من أكثر من مرحلة تاريخية، كالآثار الفرعونية، والإسلامية، والقبطية والرومانية واليونانية وغيرها، والكثير من الاماكن السياحية كشارع المعز وأهرامات الجيزة .



- ترتيبهم في القائمة:



- دبي في الإمارات جاءت في المركز الأول عربيًا والسابع عالميًا بعدد زوار يبلغ 16,328مليون زائر"

- مكة المكرمة في السعودية جاءت في المركز الثاني عربيًا والمركز 20 عالميا بعدد 9.833 ملايين زائر.

- المدينة المنورة في السعودية جاءت في المركز الثالث عربيًا والمركز 23 عالميًا بعدد 9.820 ملايين زائر.

- القاهرة في مصر جاءت في المركز الرابع عربيًا والمركز 42 عالميًا بعدد 6.808 ملايين زائر.

- الرياض في السعودية جاءت في المركز الخامس عربيًا والمركز 49 عالميًا بعدد 5.451 مليون زائر.

- الدمام بالسعودية احتلت المركز السادس عربيًا والمركز 64 عالميًا 3.588 مليون زائر.

- الغردقة في مصر السابع عربيًا والمركز 82 عالميًا بعدد 3.166 مليون زائر.

- أبوظبي بالإمارات، احتلت المركز الثامن عربيًا والمركز 94 عالميًا بعدد 2.500 مليون زائر.