أحزان في المحلة .. الحمام يوقف قطار رضا عبدالعال والغزل يسقط أمام أبو قير

انتشرت حالة من الحزن في مدينة المحلة بعد خسارة فريق غزل المحلة أمام منافسه أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.



وسقط فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني في فخ التعادل أمام فريق الحمام المطروحي بنتيجة هدفين لمثلهما ضمن منافسات نفس الجولة.



وتعطل قطار انتصارات بلدية المحلة الذي انطلق مع رضا عبدالعال وحقق الفوز علي بيلا والأوليمبي وكفر الزيات.



وظهر فريق بلدية المحلة بأداء ضعيف للغاية أمام الحمام بجانب وجود خلل دفاعي كبير ادى الى استقباله هدفين بطريقة غريبة رغم النشاط الهجومي .



علي جانب آخر لعب فريق غزل المحلة أسوأ مباراة له في الموسم الحالي على حد تعبير الجماهير حيث لم يستطع اللاعبين صنع هجمات خطيرة علي مرمي ابو قير للاسمدة .