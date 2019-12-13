ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحزان في المحلة .. الحمام يوقف قطار رضا عبدالعال والغزل يسقط أمام أبو قير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:53 م
الغزل والبلدية -
الغزل والبلدية - أرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
انتشرت حالة من الحزن في مدينة المحلة بعد خسارة فريق غزل المحلة أمام منافسه أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

وسقط فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني في فخ التعادل أمام فريق الحمام المطروحي بنتيجة هدفين لمثلهما ضمن منافسات نفس الجولة.

وتعطل قطار انتصارات بلدية المحلة الذي انطلق مع رضا عبدالعال وحقق الفوز علي بيلا والأوليمبي وكفر الزيات.

وظهر فريق بلدية المحلة بأداء ضعيف للغاية أمام الحمام بجانب وجود خلل دفاعي كبير ادى الى استقباله هدفين بطريقة غريبة رغم النشاط الهجومي .

علي جانب آخر لعب فريق غزل المحلة أسوأ مباراة له في الموسم الحالي على حد تعبير الجماهير حيث لم يستطع اللاعبين صنع هجمات خطيرة علي مرمي ابو قير للاسمدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات شرسة في مجموعة بحري بالقسم الثاني.. تعرف عليها

دوري القسم الثاني .. نتائج الشوط الأول من مجموعة بحري

دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يتعادل 1- 1 أمام المنصورة

نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني .. فاركو في الصدارة ودكرنس الحصان الأسود وصيفا

نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني .. صراع شرس على الصدارة

أبرزهم غزل المحلة والرجاء.. 6 مواجهات قوية بدوري القسم الثاني

ترشيحاتنا

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم

أخبار الفن| عدد زيجات زبيدة ثروت .. جنازة الراحل شريف السقا مخرج برنامج عمرو أديب

لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من دمية جنسية .. صور

الأهلي يعلن رسميا ضم كهربا 4 مواسم ونصف| فيديو

شجاعة سائق سيارة أنابيب بوتاجاز تنقذ حياة أهالي قرية بالغربية| صور

بعد تحديد مكانها.. مأموريات للبحث عن الأم صاحبة فيديو ضرب طفلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البداية أسد والنهاية كلب .. رواد فيسبوك يسخرون: ملك الغابة وصل أسيوط

ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم