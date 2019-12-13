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برلمان

مستقبل وطن ينظم أكبر احتفالية لتكريم ذوي القدرات الخاصة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:46 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف فى دمياط، احتفالية كبرى لتكريم ذوي القدرات الخاصة والذين حققوا مراكز عالمية وافريقية ومحلية في المجالات المختلفة وكذلك المتميزين علميا ودراسيا، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور متميز لأعضاء هيئة مكتب مركز كفر سعد وهيئة مكتب المحافظة، ونفذت أمانة مركز كفر سعد أكبر فعالية، وشهد الحفل حضورا كثيفا من الأعضاء والامناء والجماهير وشمل العديد من الفقرات الفنية والغنائية والشعرية.

وفي كلمته، أكد النائب محمد الحصي، أمين الحزب بالمحافظة، أن الدولة تولي اهتمامها الاكبر لذوي القدرات الخاصة بسن قوانين وتشريعات لخدمتهم وكفالة حقوقهم بكل اشكالها.

وأضاف "الحصى"، أن الوطن بحاجة للجميع ولا يتخلي عن أحد، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع ذوي القدرات الخاصة نصب عينيه.
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