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مرأة

6 خطوات للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية | اتبعيها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:16 م
الإمساك بعد الولادة
الإمساك بعد الولادة القيصرية
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آية التيجي
لكل عملية جراحية تقوم بها مضاعفات جانبية تظهر بعدها، هذا الأمر ينطبق أيضا على الولادة القيصرية لها مضاعفات ومخاطر، وتعاني العديد من الأمهات الجدد من الإمساك بعد الولادة القيصرية، وهو ما يتسبب لهن في الشعور بالضيق.

ويمكن باتباع بعض النصائح البسيطة أن نتخلص من مشكلة الإمساك بعد الولادة القيصرية، والتي يمكن أن تكون أزمة كبيرة مؤرقة لدى السيدات في هذه المرحلة، وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي، سنقوم بذكر 6 خطوات يمكنها أن تخلصك نهائيا من الإمساك، ومنها:

1- محاولة المشي بعد الخروج من المستشفى والولادة قيصري، حتى عند الذهاب إلى المنزل يجب القيام من وقت لآخر والمشي داخل المنزل.

2- تجنبي تناول الأكل الدسم، ومن الأفضل استبداله بتناول الكثير من الخضار والفاكهة، وذلك لأن الأكل الدسم سوف يزيد من الإمساك.

3- تناول الفواكه التي تساهم في تليين المعدة، مثل: البرقوق، والتين ، والبلح.

4- التقليل من تناول السكريات والأملاح في الأطعمة التي تتناولها المرأة.

5- شرب الكثير من الماء، حيث يجب شرب على الأقل لتر ونص يوميا، لتجنب حدوث الإمساك بعد الولادة القيصرية.

6- الرضاعة الطبيعية قد تحمي الأم من الإمساك، لذا يجب استبدال الرضاعة الصناعية الطبيعية، لما لها من فوائد كبيرة على الأم وطفلها.

وإذا استمرت أعراض الإمساك لدى الأم بعد خضوعها للولادة القيصرية من أسبوعين وحتى 3 أسابيع يجب أن تبتعد تماما عن الأدوية التي تساهم في علاج الإمساك بدون مشورة طبية، لذا فعليها بسؤال الطبيب عن الحل، ولا يجب الضغط عند دخول الحمام، وذلك حتى لا تتسبب في مخاطر أخرى.
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