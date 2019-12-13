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أخبار البلد

أيمن مشرفة عن فوز عبد المجيد تبون: الشعب الجزائري قال كلمته بشفافية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:56 م
سفارة مصر
سفارة مصر
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أ ش أ
هنأ أيمن مشرفة، السفير المصري لدى الجزائر، اليوم الجمعة، الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وقال السفير مشرفة- في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم -: "نهنئ الرئيس تبون على فوزه بثقة الشعب الجزائري الذي قال كلمته في الانتخابات الرئاسية، وعبَّر عن رأيه بشفافية ونزاهة واختار رئيسه الجديد".

وأعرب السفير المصري عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مبديا ثقته في أن العلاقات المصرية الجزائرية ستبقى متميزة كعادتها في كافة المجالا.

وأشار السفير المصري لدى الجزائر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل المهنئين للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون؛ بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم.

وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أعلن، في وقت سابق، من اليوم، عن فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الخميس، بنسبة 58.15%.؜
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