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تعليم

افتتاح أول مقر لوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى جامعة أسيوط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:15 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن افتتاح الجامعة اليوم للمقر الجديد لوحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة بالمستشفي الجامعي .

وقال رئيس جامعة أسيوط ، يأتي ذلك استمرارا للإنجازات التي تقدمها مستشفيات جامعة أسيوط ، من خدمات طبية متميزة تواكب أعلي درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة وتزويدها بأفضل التقنيات المتطورة ، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في الخدمات العلاجية المقدمة لكافة المرضي من المترددين من مختلف محافظات الصعيد

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن جامعة أسيوط أنجزت الكثير خلال الآونة الأخيرة بشكل عام ، كما انجزت الكثير في ملف المستشفيات الجامعية علي وجه الخصوص .

وجرى الافتتاح، اليوم، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور سعد زكي مدير المستشفي الجامعي الرئيسي .

وحضر الافتتاح أيضا : الدكتور صلاح الدين شلتوت أستاذ جراحة الوجه والفكين ومؤسس الوحدة ، والدكتور محمد حسن أستاذ جراحة الوجه والفكين ونائب مدير المستشفي للشئون الطبية والعلاجية والدكتور علاء عطيه مدير وحدة الإصابات ، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية بمستشفيات أسيوط الجامعية ولفيف من الأساتذة المتخصصين وطاقم التمريض والعاملين بالوحدة .
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